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الأزمة الأوكرانية
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
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فی البیت الابیض
لن ننسی
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رويترز: القصر الرئاسي في إيطاليا يعلن تقديم رئيس الوزراء "دراجي" استقالته
الخارجية الايرانية: يمكن تحقيق السلام والاستقرار والتنمية المشتركة من خلال الحوار والتعاون الجماعي دون تدخل أجنبي
الخارجية الايرانية: تحتاج منطقتنا إلى الصداقة والتعاون الإقليميين لضمان الأمن الجماعي بدلاً من التحالفات المزيفة وأنظمة الدفاع غير الفعالة
وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو: تركيا "لا تطلب الإذن مطلقا" من أي أحد قبل شن عملية عسكرية في سوريا
رويترز: رئيس الوزراء الإيطالي دراجي يقول للبرلمان إنه سيستقيل من منصبه
رويترز: وزير الخارجية التركي يقول ان السلطات العراقية يجب ألا تسقط في "فخ" المنظمات الإرهابية بشأن الهجوم في دوهوك
رويترز: وزير الخارجية التركي يقول ان بلاده لم تنفذ أي هجوم على مدنيين في دهوك بالعراق ومن المعتقد أن الهجوم نفذه "إرهابيون"
مصادر فلسطينية: اطلاق نار يستهدف قوات الجيش الاسرائيلي قرب مستوطنة "ايتمار" جنوب شرق نابلس
ايران تستدعي سفيرها لدى السويد لاجراء مشاورات في طهران احتجاجا على قرار المحكمة السويدية بحق حميد نوري
بارزاني: يجب اتخاذ الاجراءات الكفيلة بمنع تكرار الاعتداءات على البلاد
الخارجية الايرانية: يمكن تحقيق السلام والاستقرار والتنمية المشتركة من خلال الحوار والتعاون الجماعي دون تدخل أجنبي
الخميس ٢١ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٨:١١ بتوقيت غرينتش
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كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2022 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.