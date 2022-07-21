رئيس الأركان: سنمحو الجرأة على تخيل الهجوم على ايران من أذهان الاعداء

العالم - ایران

وقال اللواء باقري في كلمة امام اجتماع لقادة ومسؤولي القوات البرية للحرس الثوري في مدينة مشهد المقدسة اليوم الخميس، ان مهتهم الرئيسية هي الاستعداد لمعركة غير متكافئة مع عدو غير متكافئ والحرب المنظمة مع العدو الخارجي، وان الاشتباك والحرب مع الجماعات الارهابية ومناوئي الثورة هو فقط جزء من مهامهم رغم اهميتها.

واضاف اللواء باقري ان الدور الاساسي في الردع المستدام وتعزيز وارساء الامن المستدام في الحدود والمناطق الحدودية واسناد محور المقاومة وافشال العدو في مخططاته، يقع على عاتق القوات البرية الايرانية.

يتبع ...