أبرز عناوين الصحف الايرانية لصباح اليوم الخميس 21 يوليو 2022

-جمهوري اسلامي ..

بيان القمة الإيرانية الروسية التركية بطهران يؤكد على تطهير سوريا من المحتلين والإرهابيين .

- وطن امروز ..

رئيس مجلس الشورى قاليباف .. الأمريكيون أذعنوا بفشل سياسة ضغوط الحد الأقصى ضد إيران .

- سياست روز ..

وزيرا خارجية إيران وسوريا يؤكدان على ضرورة خروج القوات الأمريكية من شرق الفرات .

- جوان ..

الإطار التنسيقي في العراق يطرح مبادرة لحل أزمة إنتخاب رئيس جديد للجمهورية .

- ايران ..

السيد حسن نصر الله .. لن نسمح للكيان الصهيوني بإستخراج الغاز من حقل كاريش .

- ابرار ..

رئيس منظمة الطاقة الذرية .. إيران ليست بحاجة لإذن من أحد لتطوير برنامجها النووي .

- آرمان ملي ..

سيرغي لافروف .. أهداف روسيا بأوكرانيا لم تعد تتحدد بمنطقة دونباس.

- آرمان امروز..

إتساع دائرة الدعوة لمقاطعة الإنتخابات البرلمانية بالبحرين تنديدا بالقمع الخليفي.

- كيهان ..

أزمة نقص إمدادات الغاز تعصف بألمانيا مهددة بتوقف الأعمال بالقطاع الصناعي .

- اطلاعات ..

مصرع أحد عشر مدنيا بينهم أطفال ونساء بقصف مدفعي تركي لشمال العراق .

- اعتماد ..

الحكومة العراقية تشجب بشدة القصف التركي الأخير لمناطق بشمال العراق .

- خراسان ..

إنخفاض شعبية بايدن لمستويات قياسية مع تفاقم التضخم وإرتفاع أسعار البنزين بأمريكا .

أهم مقالات الصحف الايرانية لصباح اليوم الخميس

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1- خراسان ..

صحيفة خراسان كتبت عن جولة بايدن الاقليمية في مقالها (إستقطاب للأضواء فحسب )..

الرئيس الامريكي جون بايدن قام بجولته للمنطقة والتي شملت فلسطين المحتلة والسعودية وسط اهتمام اعلامي دولي واقليمي واسع النطاق وتكهنات حول ما قد تحققه من نتائج , ولكن هذه الجولة لم تحقق عمليا اية نتاج تذكر( إن بايدن لم ينجح في دفع السعودية لزيادة إنتاجها النفطي بشكل سريع ولا في دفع البلدان العربية لتشكيل حلف إقليمي ضد إيران)

فالسعودية وعدت بزيادة انتاجها حتى عام 2027 وبررت موقفها بانها ملتزمة بسياسات اوبك بلاس , كما صرح وزير خارجيتها بان موضوع تشكيل حلف اقليمي لم يطرح ابدا بمباحثات بايدن بجدة , من جهتها اعلنت الامارات بانها لن تدخل باية احلاف ضد ايران .

ان جولة بايدن استقطبت الاضواء فحسب وانتهت كفقاعة وتبددت في الهواء وكأنها لم تحدث .

2- جمهوري اسلامي ..

صحيفة جمهوري اسلامي كتبت في تقريرها ( التحالف بين القاعدة وطالبان ما زال قائما )..

على عكس تلك الانباء التي سبق وان تحدثت عن موت زعيم تنظيم القاعدة الارهابي ايمن الظواهري , قال فريق تابع للامم المتحدة يقدم الدعم للتحقيقات الخاصة بالعقوبات الدولية , ان ايمن الظواهري ما زال حيا وانه في افغانستان. وحسب هذا الفريق الدولي ..(إن التحالف العملي بين حركة طالبان الأفغانية وتنظيم القاعدة ما زال قائما, وما زالت القاعدة ناشطة بعدة مناطق في العالم )

واكد تقرير هذا الفريق التابع للامم المتحدة بأن الظواهري يلعب دورا مهما في تكريس سيطرة طالبان عبر تقديم خبراته , كما حذر هذا الفريق من ان القاعدة تنشط في شمال وشرق افريقيا الى جانب نشاطاتها بالشرق الاوسط وان لديها مخططات لتوسيع نفوذها فس شبه القارة الهندية وجنوب اسيا ايضا .

3- جوان ..

في مقالها ( المعادلات الجديدة تدور حول محور دبلوماسية طهران) كتبت صحيفة جوان ..

في الوقت الذي فشلت فيه جولة بايدن الاقليمية لتكرس واقع انحسار نفوذ امريكا وتراجع مكانتها عالميا , تحولت طهران الى محور للنشاطات الدبلوماسية الاقليمية والدولية الامر الذي يعكس واقع تعاظم ثقل ومكانة بلادنا في المعادلات العالمية .(إن طهران إستضافت مؤخرا الرئيسين الروسي والتركي في إطار قمة ثلاثية حول الأزمة السورية في سياق مباحثات "آستانة")

خلال هذه الزيارة حدد القائد عند استقباله لكل من الرئيسين اردوغان وبوتين على حدة خطوطا حمراء بشأن سوريا حذر عبرها من اية عمليات عسكرية تركية جديدة في الاراضي السورية كما شدد على ضرورة خروج القوات الامريكية من منطقة شرق الفرات بسوريا .

وتمخضت قمة طهران الثلاثية عن بيان مشترك يحمل بصمات الرؤية الايرانية الى حد بعيد بشأن سبل اعادة الامن والاستقرار لسوريا وسبل مكافحة الارهاب . وقبل هذه القمة باسابيع قلية استقبلت طهران زيارات العديد من رؤوساء جمهوريات اسيا الوسطى وتم ابرام اتفاقيات تعاون مشترك . ان هذه التطورات تكرس واقع تحول ايران الى مركز للنشاطات الدبلوماسية الاقليمية والدولية .