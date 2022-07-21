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الخارجية الايرانية: ندين بشدة القصف الذي استهدف مدينة زاخو العراقية وأوقع عددا من الضحايا ونؤكد دعم ايران الحازم لأمن واستقرار العراق

الخميس ٢١ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٩:٤٤ بتوقيت غرينتش

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