الخميس ٢١ يوليو ٢٠٢٢
١٠:٤١ GMT
فارسی
البث المباشر

شاب عراقي يحرق ملابسه التركية في اولى خطوات مقاطعة البضائع التركية

شاب عراقي يحرق ملابسه التركية في اولى خطوات مقاطعة البضائع التركية
الخميس ٢١ يوليو ٢٠٢٢ - ١٠:٠٩ بتوقيت غرينتش

صدحت حناجر العراقيين اليوم مطالبة الحكومة العراقية والمواطنين العراقيين بالاسراع بمقاطعة البضائع التركية اثر الهجوم الاخير الذي تعرضت له  منتجع سياحي في كردستان العراق.

العالم - العراق

صدحت حناجر العراقيين اليوم مطالبة الحكومة العراقية والمواطنين العراقيين بالاسراع بمقاطعة البضائع التركية اثر الهجوم الاخير للقوات التركية الذي تعرض له منتجع سياحي في كردستان العراق، واستهداف مصيف برخ بمحافظة دهوك، ما أسفر عن وقوع 8 قتلى و23 جريحاً.

وكان متظاهرون عراقيون محتجون على الاعتداءات التركية المتكررة، قد طالبوا بغلق السفارة التركية، وتقديم شكوى لمجلس الأمن الدولي".

ووصلت موقع العالم الاخباري صورة لشاب ثائر من بين ثوار حملة مقاطعة البضائع التركية من اهالي جنوب العراق وهو يحرق ملابسه التركية في اولى خطوات المقاطعة.

وكان محتجون عراقيون قد اقدموا في وقت سابق امس الأربعاء، على إنزال العلم التركي من مبنى السفارة التركية في بغداد.

وقال مصدر أمني عراقي إن "عدداً من المحتجين قام بانزال العلم التركي من اعلى بناية السفارة في الوزيرية".

روابط ذات صلة

انطلاق تظاهرة غاضبة كبيرة أمام مبنى سفارة تركيا في بغداد

زعيم التيار الصدري يقترح 4 خطوات تصعيدية ضد تركيا

رئيس تحالف الفتح في العراق يطالب بإغلاق الحدود مع تركيا

محتجون ينزلون علم تركيا من مبنى سفارتها في بغداد

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الخارجية التركية : لم نستهدف المدنيين في دهوك العراقية ولن نأخذ الإذن لتنفيذ علمياتنا في سوريا

فيضان مفاجىء يتدفق بولاية اريزونا

ناقلة نفط جديدة خامسة تصل ميناء بانياس

معاقبة معتقلين بحرينيين لإحيائهم "عيد الغدير"

أطعمة غنية بمضادات الأكسدة

لتخفيف آلام الظهر.. 5 نصائح لا غنى عنها