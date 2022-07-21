شاب عراقي يحرق ملابسه التركية في اولى خطوات مقاطعة البضائع التركية

العالم - العراق

صدحت حناجر العراقيين اليوم مطالبة الحكومة العراقية والمواطنين العراقيين بالاسراع بمقاطعة البضائع التركية اثر الهجوم الاخير للقوات التركية الذي تعرض له منتجع سياحي في كردستان العراق، واستهداف مصيف برخ بمحافظة دهوك، ما أسفر عن وقوع 8 قتلى و23 جريحاً.

وكان متظاهرون عراقيون محتجون على الاعتداءات التركية المتكررة، قد طالبوا بغلق السفارة التركية، وتقديم شكوى لمجلس الأمن الدولي".

ووصلت موقع العالم الاخباري صورة لشاب ثائر من بين ثوار حملة مقاطعة البضائع التركية من اهالي جنوب العراق وهو يحرق ملابسه التركية في اولى خطوات المقاطعة.

وكان محتجون عراقيون قد اقدموا في وقت سابق امس الأربعاء، على إنزال العلم التركي من مبنى السفارة التركية في بغداد.

وقال مصدر أمني عراقي إن "عدداً من المحتجين قام بانزال العلم التركي من اعلى بناية السفارة في الوزيرية".