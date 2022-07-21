طهران تدين القصف الدامي على شمال العراق

العالم - ايران

وفي بيان له اليوم الخميس، اعرب كنعاني عن تعاطفه مع اسر الضحايا والحكومة والشعب العراقيين، بهذا الحادث؛ مجددا التاكيد على موقف الجمهورية الاسلامية الداعم للاستقرار والامن في العراق.

واضاف، ان ايران تعتبر امن العراق من امنها ولن تدخر اي جهد في هذا السياق.

يذكر ان وزير الخارجية العراقي"فؤاد حسين" صرح في معرض الاشارة الى قصف مدينة زاخو، ان هذا الحادث تزامن مع وجود ما يتراوح بين 500 الى 600 سائح اغلبهم من المواطنين العراقيين.

وبحسب الوزير العراقي، فقد اسفر القصف عن مصرع 9 اشخاص واصابة 31 اخرين.