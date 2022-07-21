موسكو تناشد الوكالة الذرية بشأن هجمات كييف على محطة نووية

العالم ـ روسيا

وجاء الإعلان على لسان المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، التي قالت بهذا الخصوص: "لقد لجأنا بالفعل إلى قيادة الأمانة العامة للوكالة الدولية للطاقة الذرية فيما يتعلق بهذا الحادث ونتوقع ردا مناسبا من الوكالة".

وفي سياق متصل، أعلن رئيس الإدارة الإقليمية في زابوروجيه، يفغيني باليتسكي، أنه سيتقدم بطلب إلى الأمم المتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد هجوم كييف على محطة الطاقة النووية.

ووصف باليتسكي الحادث بالإرهاب النووي، محملا أوكرانيا المسؤولية الكاملة عن الهجوم الإرهابي.

وأعلن المتحدث باسم إدارة مدينة إنيرغودار في مقاطعة زابوروجيه، يوم أمس الأربعاء، أن الطائرات المسيرة الأوكرانية قامت بمهاجمة محطة زابوروجيه للطاقة النووية.

وقال المتحدث: "قامت كييف اليوم بمهاجمة محطة زابوروجيه للطاقة النووية بالطائرات المسيرة الهجومية"، مشيرا إلى استمرار الهجوم على المحطة في الوقت الراهن.

وكانت الطائرات بدون طيار التابعة للقوات الأوكرانية قد نفذت الهجوم الثاني على محطة الطاقة النووية في زابوروجيه منذ بداية الأسبوع، حسبما صرح متحدث باسم الخدمة الصحفية للإدارة العسكرية والمدنية للمدينة.

وجاء في اليبان: "هذا هو الهجوم الثاني خلال أسبوع. حيث حلقت يوم الاثنين طائرات بدون طيار الأوكرانية أيضا في محطة الطاقة النووية".