موريتانيا توقع مذكرة تفاهم لإنشاء أول قطار في نواكشوط- (صور)

العالم – أفريقيا

ونصت المذكرة على بناء خطين يبلغ طول كل منهما 22,5 كلم ويربط أحدهما ما بين نهاية مقاطعة توجنين شرق العاصمة، وجامعة نواكشوط بمقاطعة تفرغ زينه شمال غرب العاصمة مرورا بوسط المدينة، والثاني يربط ما بين ملتقى “باماكو” بمقاطعة الرياض جنوب العاصمة وملتقى طرق الحي الساكن بمقاطعة دار النعيم شمال شرق العاصمة مرورا بالأحياء الفاصلة بينهما.

ونوهت وزارة التجهيز والنقل الموريتانية بالأثر الكبير والإيجابي لهذا المشروع حيث يتوقع أن يساهم في المحافظة على البيئة عبر التقليل من الانبعاثات الغازية، والاحتباس الحراري، إضافة إلى ضمان انسيابية حركة مرور الأشخاص وتدعيم قطاع السياحة في موريتانيا.