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موريتانيا توقع مذكرة تفاهم لإنشاء أول قطار في نواكشوط- (صور)

موريتانيا توقع مذكرة تفاهم لإنشاء أول قطار في نواكشوط- (صور)
الخميس ٢١ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٦:٠٧ بتوقيت غرينتش

أسندت حكومة نواكشوط إلى مؤسسة “المقاولون العرب” المصرية مهمة إنجاز مشروع تيرام يربط بين مقاطعات العاصمة، وفقا لما ورد في مذكرة تفاهم أمضاها وزير التجهيز والنقل الموريتاني المختار ولد اليدالي، الخميس، مع رئيس مجلس إدارة “المقاولون العرب” فاروق علي.

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ونصت المذكرة على بناء خطين يبلغ طول كل منهما 22,5 كلم ويربط أحدهما ما بين نهاية مقاطعة توجنين شرق العاصمة، وجامعة نواكشوط بمقاطعة تفرغ زينه شمال غرب العاصمة مرورا بوسط المدينة، والثاني يربط ما بين ملتقى “باماكو” بمقاطعة الرياض جنوب العاصمة وملتقى طرق الحي الساكن بمقاطعة دار النعيم شمال شرق العاصمة مرورا بالأحياء الفاصلة بينهما.

ونوهت وزارة التجهيز والنقل الموريتانية بالأثر الكبير والإيجابي لهذا المشروع حيث يتوقع أن يساهم في المحافظة على البيئة عبر التقليل من الانبعاثات الغازية، والاحتباس الحراري، إضافة إلى ضمان انسيابية حركة مرور الأشخاص وتدعيم قطاع السياحة في موريتانيا.

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