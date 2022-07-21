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"حماس" يدعو لمواجهة التغول الاستيطاني بالضفة المحتلة

الخميس ٢١ يوليو ٢٠٢٢ - ١٢:٣٦ بتوقيت غرينتش

دعا الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، عبد اللطيف القانوع، اليوم الخميس، "الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة إلى مواجهة التغول الاستيطاني على الأراضي الفلسطينية، بالوسائل والسبل كافة".

العالم- فلسطين

وأوضح القانوع، في تصريح صحفي، أن "إقامة بؤر استيطانية جديدة في الضفة الغربية امتداد للعدوان المستمر على أرضنا الفلسطينية".

وأكد الناطق باسم "حماس" أن "ارتفاع وتيرة الاستيطان يأتي ثمرة التطبيع المتواصل مع الاحتلال، والدعم الأمريكي المتواصل له، وتحديدًا بعد زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للمنطقة".

وكان معهد الأبحاث التطبيقية "أريج"، أفاد في وقت سابق اليوم الخميس، بأن "سلطات الاحتلال الإسرائيلي نشرت ثلاث مخططات جديدة لبناء 702 وحدة استيطانية في مواقع مختلفة من الضفة الغربية، تستولي لأجلها على نحو 734 دونمًا من الأراضي الفلسطينية".

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