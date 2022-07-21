"حماس" يدعو لمواجهة التغول الاستيطاني بالضفة المحتلة

العالم- فلسطين

وأوضح القانوع، في تصريح صحفي، أن "إقامة بؤر استيطانية جديدة في الضفة الغربية امتداد للعدوان المستمر على أرضنا الفلسطينية".

وأكد الناطق باسم "حماس" أن "ارتفاع وتيرة الاستيطان يأتي ثمرة التطبيع المتواصل مع الاحتلال، والدعم الأمريكي المتواصل له، وتحديدًا بعد زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للمنطقة".

وكان معهد الأبحاث التطبيقية "أريج"، أفاد في وقت سابق اليوم الخميس، بأن "سلطات الاحتلال الإسرائيلي نشرت ثلاث مخططات جديدة لبناء 702 وحدة استيطانية في مواقع مختلفة من الضفة الغربية، تستولي لأجلها على نحو 734 دونمًا من الأراضي الفلسطينية".