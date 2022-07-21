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نائب: موقف حكومة العراق ضعيف ويجب طرد السفير التركي

نائب: موقف حكومة العراق ضعيف ويجب طرد السفير التركي
الخميس ٢١ يوليو ٢٠٢٢ - ٠١:٢٢ بتوقيت غرينتش

قال عضو لجنة العلاقات الخارجية النيابية حيدر السلامي اليوم الخميس، ان الموقف الحكومي تجاه القصف التركي ضعيف ويجب طرد السفير التركي من العراق.

العالم - العراق

ونقل موقع "السومرية نيوز" عن السلامي قوله: إن "الموقف الحكومي تجاه القصف التركي شمالي العراق ضعيف ونأمل ان تكون هناك تحركات قوية وخطوات كبيرة جداً وواضحة بخصوص الملف التركي والقصف ليعلم الجميع ان الدم العراقي غال".

واضاف ان "طرد السفير التركي واستدعاء القائم بالأعمال العراقية من أنقرة اقل رد تقوم به الحكومة في هذه الفترة، وبعدها بحث تداعيات الاعتداء وهذه الجريمة بحق ابناء الشعب العراقي والتصرفات الرعناء من قبل الجانب التركي".

وبين عضو لجنة العلاقات الخارجية النيابية ان "العراق يمتلك الكثير من خيارات الردع لايقاف التدخل والقصف التركي منها التبادل التجاري"، مشيرا الى اننا "لدينا معارضة تركية داخل العراق والشيء المهم ايضاً ان هذه المعارضة في حال اصبحت سبباً بقتل انباء الشعب العراقي ونزيف دمائهم فيجب اتخاذ قرار صارم من قبل الحكومة العراقية".

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