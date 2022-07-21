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ا ف ب: لوكاشنكو يتهم الغرب بـ"التسبب" بالحرب في اوكرانيا

الخميس ٢١ يوليو ٢٠٢٢ - ٠١:٠٨ بتوقيت غرينتش

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