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تطوير التعاون الثنائي بين ايران وروسيا في مجال الغاز

تطوير التعاون الثنائي بين ايران وروسيا في مجال الغاز
الخميس ٢١ يوليو ٢٠٢٢ - ٠١:٥١ بتوقيت غرينتش

اعلن نائب وزير النفط، المدير التنفيذي لشركة الغاز الايرانية "مجيد جكي"، توقيع مذكرة للتفاهم بقيمة 40 مليار دولار مع شركة "غازبروم" الروسية، بهدف توسيع التعاون الثنائي في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

العالم - ايران

واوضح "جكي" في تصريح له اليوم الخميس، ان هذا الاتفاق يهدف الى تطوير التعاون الايراني الروسي في مجال مقايضة الغاز مع دول الجوار وضم هذه الدول الى الاتفاق، مضافا للتعاون المشترك في انجاز مشاريع مدّ انابيب الغاز.

ولفت المدير التنفيذي لشركة الغاز الوطنية، ان الجانب الروسي ابدى وفقا لهذا الاتفاق عن رغبته لاجراء مشاريع تسييل الغاز الطبيعي؛ مؤكدا بان دول الجوار مدرجة على سلم الاولويات في هذا الخصوص.

في سياق متصل، اعلن المدير التنفيذي لشركة النفط الوطنية (الايرانية)، عن تفاصيل الاتفاق الموقع في مجال الغاز بقيمة 40 مليار دولار بين ايران وروسيا.

وقال "محسن خجستة مهر" في تصريح متلفز اليوم الخميس، ان هذا الاتفاق ابرم بين "شركة النفط الايرانية" وشركة "غازبروم"الروسية.

واضاف، ان المذكرة تنص على تمويل مشاريع بقيمة 25 مليار دولار لتطوير حقول الغاز واكمال مشروع تسييل الغاز الطبيعي (في ايران)، و15 مليارا لتطوير 6 حقول نفطية ايرانية، بما في ذلك حقول : كرنج واب تيمور ومنصوري (بمحافظة خوزستان – جنوب غرب)، واذر وجنكولة (في محافظة ايلام –غرب).

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تطوير التعاون الثنائي بين ايران وروسيا في مجال الغاز

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