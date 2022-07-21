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مراسل العالم: رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي يستقبل جثامين شهداء الاعتداء التركي ويتقدّم مراسم التشييع الرسمي

الخميس ٢١ يوليو ٢٠٢٢ - ٠١:٣٣ بتوقيت غرينتش

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الكاظمي يستقبل جثامين الشهداء ويتقدّم مراسم التشييع الرسمي

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