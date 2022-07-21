وزير الخارجية الايراني يستنكر القصف على شمال العراق

العالم - ايران

وجاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين الطرفان، حيث استنكر وزير الخارجية الايراني القصف الذي استهدف مدينة زاخو بمحافظة دهوك شمال منطقة كردستان العراق، مما أدى الى وقوع ضحايا أبرياء بينهم نساء وأطفال وعائلات متواجدين في هذه المنطقة.

وأعرب وزير الخارجية الايراني، عن تعازيه لأسر الضحايا وحكومة وشعب العراق، مؤكدا على دعم إيران الثابت لاستقرار وأمن العراق.

وفي سياق آخر أطلع عبداللهيان نظيره العراقي على القرارات وآراء قادة الدول الثلاث المشاركة في قمة طهران والتأكيد على استخدام الأساليب السلمية لحل المشاكل.

في المقابل توجه وزير الخارجية العراقي بالشكر للجمهورية الإسلامية الايرانية، على تعاطفها وتعازيها بضحايا "القصف التركي" حسب وصفه.