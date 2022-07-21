الخميس ٢١ يوليو ٢٠٢٢
٠٢:١٨ GMT
فارسی
البث المباشر

وزير الخارجية الايراني يستنكر القصف على شمال العراق

وزير الخارجية الايراني يستنكر القصف على شمال العراق
الخميس ٢١ يوليو ٢٠٢٢ - ٠١:٤٧ بتوقيت غرينتش

بحث وزير الخارجية الايراني "حسين امير عبداللهيان" مع نظيره العراقي "فؤاد حسين" القصف الذي استهدف مدينة زاخو بمحافظة دهوك شمال منطقة كردستان العراق.

العالم - ايران

وجاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين الطرفان، حيث استنكر وزير الخارجية الايراني القصف الذي استهدف مدينة زاخو بمحافظة دهوك شمال منطقة كردستان العراق، مما أدى الى وقوع ضحايا أبرياء بينهم نساء وأطفال وعائلات متواجدين في هذه المنطقة.

وأعرب وزير الخارجية الايراني، عن تعازيه لأسر الضحايا وحكومة وشعب العراق، مؤكدا على دعم إيران الثابت لاستقرار وأمن العراق.

وفي سياق آخر أطلع عبداللهيان نظيره العراقي على القرارات وآراء قادة الدول الثلاث المشاركة في قمة طهران والتأكيد على استخدام الأساليب السلمية لحل المشاكل.

في المقابل توجه وزير الخارجية العراقي بالشكر للجمهورية الإسلامية الايرانية، على تعاطفها وتعازيها بضحايا "القصف التركي" حسب وصفه.

روابط ذات صلة

ايران وروسيا تعتزمان حذف الدولار عن مبادلاتهما

ايران وسوريا تؤكدان على ضرورة تعزيز العلاقات بينهما في مختلف المجالات

ولايتي للمقداد: ليستمر التعاون بقوة لطرد بقايا الاميركيين من المنطقة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

تطوير التعاون الثنائي بين ايران وروسيا في مجال الغاز

قائد جيش الإحتلال يثني على دور المغرب في حماية وتحصين تراث اليهود

الحكومة المغربية تعلّق على غلاء المحروقات…البلد غير منتج للنفط

الكاظمي يستقبل جثامين الشهداء ويتقدّم مراسم التشييع الرسمي

أربعة جرحى باستهداف مرتزقة العدوان سيارة مواطن في الحديدة

وزير الخارجية الايراني يستنكر القصف على شمال العراق