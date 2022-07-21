الرئيس الايراني يؤكد على ضرورة مكافحة ظاهرة التهريب

العالم - ايران

واوضح "رئيسي"، خلال اجتماع اللجنة المركزية لمكافحة تهريب السلع اليوم الخميس، ان الادارة الصحيحة للاسواق الحدودية برعاية المسؤولين في المحافظات المختلفة، تضمن مشاريع التطوير التجاري وتعزيز الظروف المعيشية لأهالي تلك المحافظات.

وتابع، ان هذا النهج يسهم في دعم البرامج الرقابية التي رسمتها الحكومة لرصد التجارة الحدودية في البلاد.

وشدد رئيس الجمهورية في جانب اخر من تصريحاته اليوم، على التصدي المؤثر والحاسم لظاهرة التهريب وغسيل الاموال، مبينا ان سبيل مكافحة التهريب الممنهج يكمن في قطع مصادر التمويل وعمليات غسيل الاموال، والملاحقة الامنية والقضائية للشبكات المتورطة في هذه الجرائم.