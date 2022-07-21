عبداللهيان يؤكد ارادة ايران في التوصل الى اتفاق جيد ومستدام

العالم - ايران

وجاء ذلك في اتصال هاتفي اليوم الخميس بين "امير عبداللهيان" ونظيره القطري، حيث استعرض الجانبان آخر التطورات المتعلقة بمفاوضات إلغاء الحظر الظلم عن إيران.

وفيما جدّد التاكيد على موقف طهران الداعم لتحقيق اتفاق جيد ومستديم ووثيق، لفت وزير الخارجية الايراني ان ذلك يتطلب التخلي عن الجشع وانتهاج الواقعية من جانب امريكا.

الى ذلك، اشاد وزير خارجية قطر، بمواقف الجمهورية الاسلامية المنطقية في هذا الخصوص.

وشدد عبداللهيان لنظيره القطري على ضرورة تخلي أمريكا عن المبالغة في محادثات إلغاء الحظر وان تلتزم الواقعية للتوصل الى اتفاق.