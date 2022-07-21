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الكويت تدين الهجوم الذي استهدف منتجعا بمنطقة كردستان العراق

الكويت تدين الهجوم الذي استهدف منتجعا بمنطقة كردستان العراق
الخميس ٢١ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٣:٢٤ بتوقيت غرينتش

أعربت وزارة الخارجية الكويتية اليوم الخميس عن إدانة واستنكار دولة الكويت للهجوم الذي استهدف منتجعا في محافظة دهوك بمنطقة كردستان في جمهورية العراق الشقيق وأسفر عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص.

العالم- الكويت

وذكرت الوزارة في بيان لها أن هذا الاعتداء يمثل انتهاكا صارخا لسيادة العراق الشقيق وللقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والأعراف والمواثيق الدولية.

واكدت على تضامن دولة الكويت مع العراق الشقيق وتأييده في كل ما يتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنه واستقراره وسيادته.

‏وتقدمت بتعازي دولة الكويت إلى جمهورية العراق الشقيقة حكومة وشعبا وإلى أسر الضحايا وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.

وأعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، أمس الأربعاء، مقتل 8 أشخاص وإصابة 23 آخرين جراء قصف مدفعي عنيف على أحد مصايف مدينة دهوك.

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الكويت تدين الهجوم الذي استهدف منتجعا بمنطقة كردستان العراق

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