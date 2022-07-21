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مساعد رئيس القضاء الايراني: السويد تحولت الى قاعدة لدعم الارهاب

مساعد رئيس القضاء الايراني: السويد تحولت الى قاعدة لدعم الارهاب
الخميس ٢١ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٢:٥٦ بتوقيت غرينتش

قال مساعد رئيس السلطة القضائية، رئيس لجنة حقوق الانسان الايرانية "كاظم غريب ابادي" إن السويد تحولت الى قاعدة لاستضافة ودعم وتوجيه الجماعات الارهابية والانفصالية.

العالم - ايران

وادلى "غريب ابادي" بهذا التصريح اليوم الخميس، ردا على حكم السجن المؤبد اللقانوني الذي اصدره القضاء السويدي بحق المواطن الايراني المعتقل في هذا البلد "حميد نوري"، متسائلا :كيف يمكن لهذا البلد ان يعلن التزامه لمبدأ التعامل بالمثل (مع ايران)؟!

كما انتقد السلوك المزدوج والمتناقض لبعض الدول الاوروبية؛ موجها خطابه للمسؤولين فيها : لا يحق لكم اعتقال الرعايا الايرانيين الابرياء ومحاكمتهم، بينما تحولت بلدانكم الى قاعدة مناسبة لاستضافة الزمر الارهابية وارتهان الاصول الايرانية مقابل الافراج عن رعاياكم المدانين بارتكاب الجرائم في ايران، ومن جانب اخر تتهمونها باحتجاز الرهائن!

واكد رئيس لجنة حقوق الانسان الايرانية، على ان طهران سوف لن تقف مكتوفة الايدي ولديها خيارات مختلفة، تجاه السلوك غير القانوني من جانب حكومة السويد والمتمثل في محاكمة المواطن الايراني "حميد نوري"واصدار حكم السجن المؤبد في حقه، وايضا دعمها السافر للزمر الارهابية المعادية.

يذكر ان وزارة الخارجية الايرانية، اعلنت، في سياق الرد على حكم القضاء السويدي، استدعاء سفير الجمهورية الاسلامية لدى هذا البلد من اجل التشاور.

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