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نشرة الاخبار الرياضية من قناة العالم 11:40 بتوقيت غرينتش 21-07-2022

الخميس ٢١ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٢:٥١ بتوقيت غرينتش

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نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 07:00 بتوقيت غرينتش 21-07-2022

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نشرة الاخبار الرياضية من قناة العالم 11:40 بتوقيت غرينتش 21-07-2022