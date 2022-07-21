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بريطانيا تخطط لإرسال 50 ألف قذيفة ومئات الطائرات بدون طيار لأوكرانيا

بريطانيا تخطط لإرسال 50 ألف قذيفة ومئات الطائرات بدون طيار لأوكرانيا
الخميس ٢١ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٣:٢٥ بتوقيت غرينتش

تخطط بريطانيا لإرسال العشرات من قطع المدفعية، و1600 قذيفة مضادة للدبابات، و50 ألف قذيفة مدفعية، إلى أوكرانيا في الأسابيع المقبلة.

العالم ـ أوروبا

وقال وزير الدفاع البريطاني، بن والاس، في تصريح اليوم الخميس: "بالتعاون مع الشركاء الدوليين، نضمن لأوكرانيا وسائل الدفاع عن بلادها"، مضيفا أن حزمة المساعدة العسكرية ستشمل أيضا رادارات مضادة للبطاريات ومئات الطائرات بدون طيار.

في وقت سابق من يونيو، أعلن رئيس الوزراء البريطاني المستقيل، بوريس جونسون، عن حزمة مساعدات عسكرية أخرى بقيمة مليار جنيه استرليني (1.2 مليار دولار) لأوكرانيا.

وهكذا، فإن المبلغ الإجمالي للمساعدات العسكرية لكييف من لندن قد وصل إلى 2.3 مليار جنيه إسترليني (2.7 مليار دولار) منذ نهاية فبراير الماضي.

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