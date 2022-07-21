شاهد.. جلالي يؤكد على عزم طهران وموسكو لتعزيز العلاقات

العالم - خاص بالعالم

وقال جلالي في مقابلة مع قناة العالم تبث لاحقا، بشأن العلاقات الايرانية الروسية أن هناك عزما وارادة من قبل البلدين لتعزيزها في كافة المجالات، وبخصوص موضوع شراء روسيا لطائرات مسيرة من ايران، لفت جلالي الى أن هناك ملفات لا يرغب اي طرف بالحديث عنها بشكل علني.

وتابع: "هذه نقاشات لا يمكن نفيها أو تأكيدها، على أي حال نحن دولتان تتفاعلان وتعملان معا في مجالات مختلفة، ربما تكون هناك مجالات لانريد ان يعلم بها الاخرون، من حق اي بلد ان يتعاون في هذا المجال، لذلك نحن والروس نتعاون ونعمل مع بعضنا البعض في مجالات مختلفة، ونعتقد أن هذه المجالات مرتبطة بقضايا ثنائية، ولا نسمح لأي جهة اخرى أن تخل بتعاوننا هذا. طبعا يحاول الغربيون والأمريكان تقديم تحليل خاطئ للعلاقات بين إيران وروسيا وهم بالمناسبة مخطئون لأن الشعار الأول لهذه الثورة كان الاستقلال والحرية."