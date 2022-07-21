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الكاظمي: ماضون بالدفاع عن بلدنا وردع أي محاولة للمساس بسلامة أرض العراق

الكاظمي: ماضون بالدفاع عن بلدنا وردع أي محاولة للمساس بسلامة أرض العراق
الخميس ٢١ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٤:٤٥ بتوقيت غرينتش

ترأس القائد العام للقوات المسلحة العراقية رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي اليوم الخميس، اجتماعاً ضمّ القيادات الأمنية والكوادر المتقدمة بوزارة الدفاع".

العالم - العراق

وأكد الكاظمي، في مستهل الاجتماع بالجيش العراقي على المضي بالدفاع عن العراق وردع أي محاولة للمساس بسلامة أرضه.

وقال بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، إن "القائد العام للقوات المسلحة السيد مصطفى الكاظمي، ترأس، اليوم الخميس، اجتماعاً ضمّ القيادات الأمنية والكوادر المتقدمة بوزارة الدفاع".

وأكد الكاظمي أن "الحكومة ومنذ بداية تشكيلها عملت على دعم الجيش العراقي، وبناء المؤسسة العسكرية؛ بما يؤهلها للقيام بواجباتها في حماية حدود العراق وحياة المواطنين".

وشدد على أهمية الدور الوطني الذي تضطلع به قواتنا المسلحة وقال أن "التضحيات التي قدّمتها خلال سنوات طويلة في الدفاع عن أرض العراق قد ساهمت في بناء عقيدة وطنية عراقية تنتمي للعراق، وتسمو على أي انتماء طائفي، أو عرقي، أو أي هوية فرعية".

وأشار القائد العام للقوات المسلحة إلى العمل مع القيادات العسكرية لإعادة تأهيل جميع إمكانيات الجيش العراقي، ووجه بالتركيز على مفردات التدريب وتلبية احتياجات الوحدات للنهوض بهذه المؤسسة.

وفي ظل ظروف التحديات الأمنية التي شهدها العراق يوم أمس، وجه الكاظمي رسالة واضحة قال فيها "أننا موحدون وماضون في الدفاع عن بلدنا، وأن مهمة الجيش أن يكون رادعاً لأي محاولة للمساس بسلامة أرض العراق".

ووجّه القائد العام للقوات المسلحة القيادات الأمنية بضرورة التركيز في هذه المرحلة على الجهد الاستخباري ورفع مستويات التدريب، وأخذ الحيطة والانتباه، من أجل تمكين وحدات قواتنا المسلحة من أداء عمليات استباقية تشلّ إمكانيات الإرهاب، وتدرأ أي اعتداء على أرض العراق، وأرواح مواطنينا وممتلكاتهم.

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