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الخارجية العراقية: العـراق يطالـب بانسحاب القـوات التركية كـافـة مـن داخـل أراضيه ويـدعو تركيـا لـحـل مشـاكلها الداخلية بعيـدا عـن حـدوده

الخميس ٢١ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٣:٣٤ بتوقيت غرينتش

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