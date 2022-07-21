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الخارجية العراقية: العراق يطالب تركيا بتقديم اعتذار رسمي عن هذه الجريمـة وتعـويض ذوي الشهداء والجرحى

الخميس ٢١ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٣:٤٣ بتوقيت غرينتش

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