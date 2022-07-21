الخميس ٢١ يوليو ٢٠٢٢
٠٤:٤٥ GMT
فارسی
البث المباشر

الخارجية العراقية: مستمرون بحشد الجهود كافة ومصادر القوة للوقوف أمام هذا التحول الخطير في سلسلة الاعتداءات التركية

الخميس ٢١ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٣:٤٣ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الكاظمي: ماضون بالدفاع عن بلدنا وردع أي محاولة للمساس بسلامة أرض العراق

الأمن الجزائري يلقي القبض على المدير السابق للمخابرات التونسية بقضية "انستالينغو"

"أطباء السودان": 4 حالات إصابة في مواكب 19 يوليو

الكشف عن"مفتاح محتمل ومفاجئ" لخفض انبعاثات الكربون!

شاهد.. انطلاق التجمع الجماهيري امام القنصلية التركية في بغداد

تأكيد لبناني فلسطيني على وحدة المقاومة في وجه المشروع الأميركي