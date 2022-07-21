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رويترز عن الإذاعة الرسمية الإيطالية: الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا يصدر مرسوما بحل البرلمان

الخميس ٢١ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٣:٤٤ بتوقيت غرينتش

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