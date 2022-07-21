الخميس ٢١ يوليو ٢٠٢٢
٠٤:٤٥ GMT
فارسی
البث المباشر

مراسل العالم: مقتل متظاهر سوداني بطلق ناري في الظهر على يد العسكر في مسيرة احتجاجية بام درمان في الخرطوم

الخميس ٢١ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٤:٠٨ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد.. اشتباكات عنيفة بين المحتجين والقوات الامنية قرب قنصلية تركيا

الكاظمي: ماضون بالدفاع عن بلدنا وردع أي محاولة للمساس بسلامة أرض العراق

الأمن الجزائري يلقي القبض على المدير السابق للمخابرات التونسية بقضية "انستالينغو"

"أطباء السودان": 4 حالات إصابة في مواكب 19 يوليو

الكشف عن"مفتاح محتمل ومفاجئ" لخفض انبعاثات الكربون!

شاهد.. انطلاق التجمع الجماهيري امام القنصلية التركية في بغداد