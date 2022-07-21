الخميس ٢١ يوليو ٢٠٢٢
٠٥:٢١ GMT
فارسی
البث المباشر

الحكومة السعودية تدين هجوم دهوك

الحكومة السعودية تدين هجوم دهوك
الخميس ٢١ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٤:٤٦ بتوقيت غرينتش

أعربت السعودية، اليوم (الخميس)، عن إدانتها واستنكارها للهجوم الذي استهدف محافظة دهوك شمال العراق.

العالم- السعودية

وأكدت السعودية وقوفها التام إلى جانب حكومة العراق، في مواجهة التحديات التي تهدد أمنه وسيادته وسلامة أراضيه.

وأسفر الهجوم الذي تعرض له منتجع سياحي في دهوك بكردستان العراق امس الأربعاء، عن استشهاد وإصابة عدد من المدنيين.

واستدعت وزارة الخارجية العراقية السفير التركي لدى بغداد علي رضا كوناي، على خلفية الاعتداء السافر و الإجرامي الذي طال أحـد المصـائف السياحية فـي قـريـة بـرخ/ ناحيـة دركـار بمحافظـة دهـوك فـي منطقة كردستان العـراق، والــذي أدى إلـى استشهاد وأصـابة عـدد كبيـر مـن المـدنيين العــراقيين الآمنـين بضـمنهم نسـاء وأطفـال، ما تسبب به من ترويع للسكان، وبث الذعر بينهم.

روابط ذات صلة

الكويت تدين الهجوم الذي استهدف منتجعا بمنطقة كردستان العراق

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

نشرة الاخبار الاقتصادية من قناة العالم 15:30بتوقيت غرينتش 21-07-2022

تجدد اشتعال حريق بشكل كبير في إهراءات القمح بمرفأ بيروت

المخابرات الأميركية: صحة بوتين 'أكثر من ممتازة'

الحكومة السعودية تدين هجوم دهوك

لافروف يلقي كلمة في مقر الجامعة العربية الأحد المقبل

الرئيس الإيطالي يصدر مرسوما بحل البرلمان