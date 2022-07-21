الحكومة السعودية تدين هجوم دهوك

العالم- السعودية

وأكدت السعودية وقوفها التام إلى جانب حكومة العراق، في مواجهة التحديات التي تهدد أمنه وسيادته وسلامة أراضيه.

وأسفر الهجوم الذي تعرض له منتجع سياحي في دهوك بكردستان العراق امس الأربعاء، عن استشهاد وإصابة عدد من المدنيين.

واستدعت وزارة الخارجية العراقية السفير التركي لدى بغداد علي رضا كوناي، على خلفية الاعتداء السافر و الإجرامي الذي طال أحـد المصـائف السياحية فـي قـريـة بـرخ/ ناحيـة دركـار بمحافظـة دهـوك فـي منطقة كردستان العـراق، والــذي أدى إلـى استشهاد وأصـابة عـدد كبيـر مـن المـدنيين العــراقيين الآمنـين بضـمنهم نسـاء وأطفـال، ما تسبب به من ترويع للسكان، وبث الذعر بينهم.