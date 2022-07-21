تجدد اشتعال حريق بشكل كبير في إهراءات القمح بمرفأ بيروت

العالم- لبنان

وفي السياق، كلف وزير الداخلية في حكومة تصريف الاعمال بسام مولوي فوج اطفاء بيروت والدفاع المدني القيام فورا بعملية التبريد لاهراءات القمح في مرفأ بيروت بطريقة لا تهدد سلامة الاشخاص ولا تشكل خطرا على الاهراءات.

و في السياق أوضح مصدر في الدفاع المدني "أن ارتفاع الحرارة هو السبب الرئيسي لاشتعال النيران وتابع أن قواته اتّجهت على الفور إلى المكان وعملت على إخماد الحريق، كما أضاف "أن المعلومات الأولية نقلت أن الأضرار الناتجة عن الحادث بسيطة، خصوصاً أنه تمت السيطرة على الحريق سريعاً وأكد أن الأمور عادت إلى طبيعتها في المكان".

يشار إلى أن انفجاراً كان وقع في مرفأ بيروت في الـ4 من أغسطس/ آب عام 2020، ليكون أحد أكبر التفجيرات غير النووية المسجلة في التاريخ.