بوتين يبحث مع بن سلمان سوق النفط العالمية

العالم ـ روسيا

وقال الكرملين في بيانه: "جرى اتصال هاتفي بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان آل سعود، حيث أشاد الجانبان بمستوى العلاقات الودية بين روسيا والسعودية، وتم بحث قضايا التعاون الثنائي. مع التركيز على توسيع العلاقات التجارية والاقتصادية ذات المنفعة المتبادلة، وتم بحث الوضع الحالي في سوق النفط العالمية".

وأضاف الكرملين: "تم تبادل وجهات النظر حول الوضع في سوريا، مع الأخذ بعين الاعتبار نتائج قمة 19 يوليو في طهران لرؤساء الدول الضامنة لعملية أستانا، وتم الاتفاق على مواصلة الاتصالات على مختلف المستويات".

وتابع الكرملين: "أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وأمير السعودية محمد بن سلمان آل سعود على أهمية المزيد من التنسيق داخل "أوبك +" وأشارا إلى أن دول المنظمة مستمرة بالوفاء بالتزاماتها للحفاظ على التوازن في سوق النفط العالمي".