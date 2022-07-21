عباس قدم لبايدن في لقائهما قائمة من المطالب..وهكذا أجاب بايدن!

العالم ـ فلسطين

وحسب موقع "الشرق نيوز"، فقد جاء ذلك في لقائه مع عدد من الصحفيين الفلسطينيين، اليوم الخميس، في رام الله.

وأضاف نول أن "محمود عباس قدم للرئيس جو بايدن في لقائهما قائمة طويلة من المطالب".

وكشف أن بايدن رد على هذه المطالب بأن "هذه أشياء تحتاج إلى السيد المسيح، صانع المعجزات كي يحققها" .

وأوضح المسؤول الأمريكي أن "هناك حدود لما يمكن لواشنطن القيام به للضغط على إسرائيل"، على حد تعبيره.

ولفت إلى أن "هناك من يعتقد أن الولايات المتحدة قادرة على رفع الهاتف ومطالبة إسرائيل بالقيام بكذا وكذا، أنا أتمنى لو كان الأمر على هذه النحو، لكنه ليس كذلك"، على حد تعبيره.