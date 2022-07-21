شاهد.. الشارع العراقي يطالب بدم ضحايا شمال العراق

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وراح ضحية هذا الاعتداء تسعة مواطنين وجرح 23 اخرين، وقد أدانت الحكومة العراقية الانتهاكات التركية المتواصلة على العراق واستنكار شعبي واسع من الشعب بصدد ذلك.



وقال الخبير الامني وفاء محمد كريم: "مع الاسف الشديد هذا الصمت المعيب والمذل مستمر لحد الان ولو اليوم هناك احتجاجات شعبية كثيرة وادانات واستنكارات موحدى من قبل الحكومة العراقية، وسننتظر قرار البرلمان يوم السبت هل سيتخذ اجراءات مشددة كما قال رئيس الحكومة سوف يكون لنا حق الرد".

الشارع العراقي الغاضب من اليوم الدامي الذي شهدت البلاد، طالب الحكومة العراقية، بقطع جميع التعاملات الاقتصادية والسياحية مع تركيا لحين كف عدوانها على العراق.

مطالب المواطنين من الحكومة الاتحادية وحكومة كردستان العراق، بوضع حدود لتلك الانتهاكات التي يستغلها الجيش التركي بحجج واهية بوجود حزب العمال الكردستاني المعارض لحكومة تركيا ونقل جبهاتهم الى داخل اراضيهم.

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