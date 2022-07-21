شاهد.. الامم المتحدة تدعو لتمديد الهدنة في اليمن

العالم - خاص بالعالم

وبهذه الدعوة تجاهلة الامم المتحدة بان السعودية وحلفائها هم من شنوا عدوانهم واليمنيون دافعوا عن بلادهم فكيف تضع الجميع في سلة واحدة وتحت بند واحد الاطراف المتحاربة؟.



المبعوث الخاص للأمم المتحدة هانس غروندبيرغ، اكد انه كثف اتصالاته مع جميع الاطراف لدعم تنفيذ جميع عناصر الهدنة، واستكشاف احتمالات هدنة موسعة وممتدة إلى ما بعد الثاني من الشهر المقبل.

وأضاف أن الهدنة الممتدة والموسعة ستزيد الفوائد للشعب اليمني، كما ستوفر منصة لبناء المزيد من الثقة بين الطرفين وبدء مناقشات جادة حول الأولويات الاقتصادية، لا سيما فيما يتعلق بتحصيل الإيرادات وصرف رواتب موظفي الدولة.

اما صنعاء فقد اعتبرت ان لا فائدة من تمديد الهدنة في ظل استمرار العدوان والحصار على البلاد، وسرقة مقدرات الشعب اليمني.



وقال مستشار المجلس السياسي الأعلى في صنعاء محمد مفتاح: "بدون معالجة قضايا المجتمع اليمني الذي تسبب بها العدوان لا يمكن قبول هدنة، لأن الهدنة معناها قتل، خنق وحصار بهذا المفهوم".

رئيس الوفد المفاوض اليمني محمد عبدالسلام، اكد ان التحالف لم يلتزم ببنود الهدنة، ولم ينفذ منها الا القليل.

واضاف أن الأمم المتحدة غير قادرة على إيجاد حل، وأن الطرف الآخر يريد خنق الشعب اليمني من من خلال استمرار الحصار.

مراقبون يعتبرون أن الهدنة كانت تجربة مخيبة للآمال، وتوعدت صنعاء بالخيار العسكري إذا استمر التحالف السعودي بالتنصل من تنفيذ بنود الهدنة.