شاهد.. ردود افعال الشارع العراقي إزاء الاعتداء على دهوك

العالم - خاص بالعالم

وعلى إثر الحادثة استدعت بغداد القائم بأعمالها من أنقرة، وقررت الحكومة خلال اجتماع طارئ للمجلس الوزاري للأمن الوطني، إيقاف إجراءات إرسال سفير جديد إلى تركيا، وقرر المجلس كذلك توجيه وزارة الخارجية باستدعاء السفير التركي لدى العراق وإبلاغه الإدانة، وطلب من أنقرة تقديم اعتذار رسمي عن انتهاك السيادة العراقية، وتعويض الاسر العراقية فضلا عن سحب قواتها العسكرية من جميع الأراضي العراقية.

فيما اعتبرت الخارجية التركية أنّ مثل هذه الهجمات تقوم بتنفيذها منظمات إرهابية، ودعت السلطات العراقية لتجنب إصدار بيانات متأثرة بدعاية منظمات إرهابية.

وقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو: "التقارير التي تحمّل تركيا مسؤولية الهجوم ما هي إلا محاولات من جانب حزب العمال الكردستاني لعرقلة جهود أنقرة في مكافحة الإرهاب نحن مستعدون لإجراء محادثات مع المسؤولين العراقيين".

هذا القصف حصد مجموعة من ردود الفعل المنددة في الداخل العراقي وعلى الصعيد الدولي.

وطالب عدد من النواب العراقيين، بطرد السفير التركي من بغداد وتقييد حجم التبادل التجاري مع أنقرة. فيما تتواصل التظاهرات والوقفات الاحتجاجية في العاصمة بغداد وأمام السفارة التركية.



البرلمان العربي دان الهجوم وأكد أنه اعتداء يمثل انتهاكا صارخا لكافة المواثيق والأعراف الدولية، وانتهاكا سافرا لسيادة العراق ولمبادئ وقواعد حسن الجوار.

من جهتها دانت الخارجية الأمريكية القصف، وأكدت موقف الولايات المتحدة الذي يقضي بأن العمل العسكرى يجب أن يحترم سيادة العراق وسلامة أراضيه.

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