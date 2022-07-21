شاهد.. قناة العالم تزور عائلة الأسير عبد الباسط معطان

العالم - مراسلون

لم تتوقع عائلة الاسير المحرر عبد الباسط معطان والذي افرج عنه قبل عدة اشهر ان يعاود الاحتلال اعتقاله لاسيما وانه يعاني من مرض السرطان وامضى فترة الاعتقال الماضيه دون ان يقدم له اي علاج، معطان اعتقل في الساعات الماضية بعد ان داهم الاحتلال الاسرائيلي منزله في مدينة البيرة، وتم اقتياده الى جهة مجهولة، العائلة التي توجهت في الاشهر الماضية لكل المؤسسات الحقوقية كي تفرج عنه ستعود الى ذات السيرة علها تنجح بما فشلت به المرة الماضية ويفرج عنه قبل فوات الاوان.

واقدم الاحتلال الاسرائيلي في الساعات الماضية على اعتقال 15 فلسطنيا من بينهم معطان وايضا القيادي البارز في حركة الجهاد الاسلامي عبد الحليم عز الدين، الجيش الاسرائيلي ادعى فيبيانه كالعادة ان المعتقلين مطلوبون لاجهزته الامنية، وانه سيتم التحقيق معهم لكن في العادة يتم تحويلهم الى الاعتقال الاداري لعدم وجود تهم واضحة اتجاههم سوى ان الاحتلال يشك بانهم ناشطون سياسيون.

الجيش الاسرائيلي يعمل في الضفة الغربية بسياسة تدمير كل ما هو فلسطيني، مايراه العالم من خلال وسائل الاعلام هو عمليات اعتقال شبه يومي لفلسطنيين، يدعي الاحتلال الاسرائيلي بانهم مطلوبون لها، لكن الحقيقة ان ما يقوم به الاحتلال الاسرائيلي في كل يوم هو محاولة لكي الوعي الجمعي الفسطيني.

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