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شاهد.. الدببة القطبية في معرض خطر البشر

الخميس ٢١ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٧:٢٥ بتوقيت غرينتش

حذر باحثون ودعاة حفظ البيئة من تعرض الدببة القطبية للخطر نتيجة مخلفات الطعام التي يرميها البشر.

العالم - خاص بالعالم

ونبهوا من أن هذه النفايات تجذب هذه الحيوانات وخاصة الجائعة منها إلى المناطق المأهولة وتعرضها هي الأخرى للخطر.

وغزت عشرات الدببة القطبية الجائعة قرية روسية نائية وتجمعها حول نفايات مرمية في مكبّ بالهواء الطلق هذا مشهد يتكرر منذ ثلاث سنوات.

وقال المسؤول الرئيسي لدى منظمة 'بولار بيرز إنترناشونال' جيف يورك: "مخلفات الطعام التي يتركها البشر تمثل مشكلة كبيرة للدببة ويُرجّح أن يزداد الوضع سوءاً ما لم يُعالَج".

ورأى الباحثون أن ما حصل في روسيا يشكل حلقة من سلسلة حوادث مماثلة تشهد تزايداً وتُظهر التهديد الذي تمثله مخلفات الطعام على هذه الحيوانات المهددة بالانقراض.

ويلخص التقرير دراسات حالة للمجتمعات في نونافوت وروسيا وألاسكا وأونتاريو التي شهدت بعض مناطقها آثارًا سلبية لوجود دببة حولها كانت مهيأة لأكل القمامة.

وقال مدير الأبحاث في'أسينيبوين بارك' في وينيبيغ ستيفن بيترسن: "التقرير خطوة قيمة لتحديد المشكلة وطرح الحلول المحتملة، الحلول التي طرحت في بعض الأماكن يمكن نقلها إلى مناطق أخرى تتعامل مع نفس المشكلة، يجب أن يكون هناك بعض التمويل وبعض الدعم لتلك المجتمعات الشمالية".

ويوصي التقرير المجتمعات بتحسين توثيق ومراقبة حالات الدببة القطبية التي تبحث عن الطعام وباختبار طرق حفظ الطعام من الدببة القطبية فضلا عن تقييم مدى فعالية جهود الردع وإعادة التوطين المختلفة.

وتتعرض الدببة القطبية لتهديد كبير جراء التغير المناخي، وأبرز تجلياته ارتفاع درجات الحرارة في منطقة القطب الشمالي بمعدل أسرع بثلاث مرات من المتوسط العالمي، وبالتالي حصول تقلص كبير لمساحات الجليد البحري التي تشكل منطقة صيد للدببه القطبية.

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