الخميس ٢١ يوليو ٢٠٢٢
٠٨:١٠ GMT
فارسی
البث المباشر

الخارجية العراقية تعلق على إنكار تركيا المسؤولية عن قصف دهوك

الخارجية العراقية تعلق على إنكار تركيا المسؤولية عن قصف دهوك
الخميس ٢١ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٨:١٠ بتوقيت غرينتش

قالت الخارجية العراقية إن جميع المؤشرات تؤكد مسؤولية تركيا عن قصف دهوك، ووصفت إنكار أنقرة المسؤولية بأنه "مزحة سوداء".

العالم - العراق

وقال المتحدث باسم الخارجية أحمد الصحاف، للعراقية الإخبارية، إن "رواية الدولة العراقية تؤكد أن أنقرة هي من تقف وراء الاعتداء، وهو ليس الأول ويأتي ضمن سلسلة اعتداءات مستمرة وإنكار تركيا وعدم المسؤولية هو "مزحة سوداء" لن تقبلها الدبلوماسية العراقية".

وفيما يتعلق بمجريات التحقيق أوضح الصحاف أن "لجنة التحقيق يرأسها وزير الخارجية فؤاد حسين بتوجيه من رئيس الوزراء وهي ذات جهد وطني" وأضاف: "إن أراد الجانب التركي لجنة مشتركة للتحقيق فنحن نسعى لذلك وكل المؤشرات تؤكد أن الجانب التركي هو المسؤول عن الاعتداء".

وقال إن "الوزارة تتخذ الآن أقصى القواعد الإجرائية الممكنة ضمن العمل الدبلوماسي"، وأشار إلى أنه "تمت اليوم مفاتحة ممثلية العراق الدائمة في نيويورك وسيصار للطلب من مجلس الأمن عقد جلسة طارئة لبحث الاعتداء التركي واستصدار قرار يضمن للعراق سلامته وأمنه".

ووصف الصحاف الاعتداء بأنه "الأخطر ضمن سلسلة الاعتداءات التركية في العراق".

ولفت إلى أن "ما تقوله تركيا من أن هناك اتفاقية تسمح لها بالتوغل في العراق غير صحيح، إذ إن هناك فقط محضر اجتماع أبرمته أنقرة مع النظام السابق والمحضر رغم ذلك يلزمها بأن تطلب إذن الحكومة العراقية وأن لا يتجاوز التوغل 5 كم وهم لم يلتزموا بالمحضر ذاته".

وعن المطالبات بطرد السفير التركي قال الصحاف، إن "بغداد طلبت من القائم بالأعمال العراقي في أنقرة العودة للبلاد، وسلمنا اليوم السفير التركي مذكرة احتجاج شديدة اللهجة وأُبلغ بالمواقف العراقي وما سيتخذ من إجراءات، والحكومة تستند لخطوات متعددة وكلها تختزل مصادر قوة يمكن اللجوء لها ولا نزال نعتمدها ضمن مسارات ومدد لاحقة".

وفيما يتعلق بأوراق الضغط العراقية للرد قال الصحاف، إن "هناك خطوتين لرئيس الوزراء من الممكن استنباط بعض المؤشرات منهما في مقدمتها أنه لوح بأن للعراق خيارات متعددة تضمن أمنه وسيادته وربما تكون من بينها الورقة الاقتصادية، وثانية الخطوات زيارته إلى مقر وزارة الدفاع ولقاؤه بالقيادات الأمنية وبحث أمن وسيادة العراق وتطوير البنية العسكرية لمواجهة التحديات وهذا كله يضع التصورات الدبلوماسية أمام خيارات تتعلق بالتطبيقات الإجرائية".

روابط ذات صلة

شاهد.. ردود افعال الشارع العراقي إزاء الاعتداء على دهوك

السفيرة رومانوسكي تلمح الى رفض أميركا حادث الاعتداء في دهوك

الأردن يدين بشدة الهجوم على دهوك في العراق

الحكومة السعودية تدين هجوم دهوك

شاهد.. انطلاق التجمع الجماهيري امام القنصلية التركية في بغداد

تداعيات القصف التركي في العراق

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الخارجية العراقية تعلق على إنكار تركيا المسؤولية عن قصف دهوك

محمد مفتاح: لا فائدة للهدنة في ظل استمرار العدوان

تشاهدون الليلة في برنامج بانوارما.. الاستهداف التركي لسيادة العراق..من المستهدف؟

شاهد.. الدببة القطبية في معرض خطر البشر

شاهد.. قناة العالم تزور عائلة الأسير عبد الباسط معطان

شاهد.. ردود افعال الشارع العراقي إزاء الاعتداء على دهوك