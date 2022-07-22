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الدفاعات السورية تتصدى لعدوان صهيوني على محيط دمشق

الدفاعات السورية تتصدى لعدوان صهيوني على محيط دمشق
الخميس ٢١ يوليو ٢٠٢٢ - ١٠:٤٦ بتوقيت غرينتش

ذكر التلفزيون السوري أن الدفاعات الجوية السورية تصدت لصواريخ "إسرائيلية" معادية فوق ريف دمشق، في هجوم أوقع عددا من الشهداء والجرحى في صفوف العسكريين السوريين.

العالم - سوريا

وقال مصدر عسكري سوري أنه "في تمام الساعة 12:32 من فجر اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا برشقات من الصواريخ من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفا بعض النقاط في محيط مدينة دمشق، وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها، وأدى العدوان إلى استشهاد ثلاثة عسكريين وجرح سبعة آخرين ووقوع بعض الخسائر المادية".

ونفى المصدر كل المعلومات التي يتم تناقلها عن استهداف مطار دمشق الدولي، كاشفا عن أن الصواريخ المعادية قطعت مسارها عبر أقصى المنطقة الجنوبية الغربية لدمشق، على اتجاه المثلث السوري اللبناني مع الجولان السوري المحتل.

وختم المصدر بالقول: "تعكف الفرق الفنية حاليا على على تقييم الأضرار الناجمة عن هذا العدوان".

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الدفاعات السورية تتصدى لعدوان صهيوني على محيط دمشق

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