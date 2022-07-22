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شاهد.. زلة لسان بايدن.. يمدح الهولوكوست!!

الجمعة ٢٢ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٨:٢١ بتوقيت غرينتش

كانت زيارة الرئيس الامريكي جو بايدن الى المنطقة بحسب اجماع الكثير من المعنيين ووسائل الاعلام والناقدين والمحللين، بأنها أفشل زيارة لرئيس امريكي الى المنطقة.

خاص بالعالم

وهذا الامر ساهم في تحقيقه الرئيس نفسه يعني جو بايدن هو ساهم في افشال هذه الزيارة وافشال امريكا وادارة امريكا وصورة امريكا وعجز امريكا وفشل امريكا، فالرئيس هو صورة عن ادارته، وعندما يكون الرئيس شيخاً وعاجزاً ولديه زلات في اللسان والتعبير، ايضاً يعكس صورة امريكا التي بدأت تشيخ او تتراجع بشكل كبير على مستوى العالم.

وهذا نذر يسير مما حصل مع بايدن في اولى محطاته عندما زار الكيان الصهيوني، الى درجة انه وصل ان يمدح الهولوكوست!

يقولون ان المكتوب يقرأ من عنوانه، وصورة الرئيس من صورة بلده، عندما يكون الرئيس الامريكي بهذه الصورة الضعيفة فهذا يعكس ايضاً ضعف بلده وضعف امريكا.

تابعوا المزيد من التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

يمكنكم متابعة الحلقة كاملة عبر الرابط التالي:
https://www.alalam.ir/news/6276808

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