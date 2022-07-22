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شاهد.. متظاهرون عراقيون يتوعد باستهداف المصالح التركية

الجمعة ٢٢ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٤:٢٤ بتوقيت غرينتش

موجة غضب تجتاح مدن العراق على خلفية القصف المدفعي التركي الذي استهدف منتجع سياحي في قضاء زاخو شمال البلاد وادى الى مقتل  تسعة مواطنين واصابة اخرين بجروح خطيرة.

خاص بالعالم

ففي البصرة اقصى الجنوب تظاهر المئات امام القنصلية التركية في المدينة، منددين بما وصفوه بالانتهاك الصارخ لسيادة البلد، ومطالبين الحكومة باجراءات رادعة لاعتداءات انقرة المتكررة.

المتظاهرون الغاضبون وبعد ان احرقوا العلم وصور الرئيس التركي رجب طيب اردوغان طالبوا الحكومة ووزارة الخارجية العراقيتين بطرد سفير تركيا من العراق وقطع العلاقات الدبلوماسية مع انقرة.

ورافقت ردود الافعال الشعبية هذه مواقف دولية ادانت الاعتداء التركي على مناطق شمال البلاد، واصفة القصف الصاروخي الاخير بالانتهاك الصارخ للمواثيق والاعراف الدولية.

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