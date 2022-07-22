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مخبر: مواقف قائد الثورة الاسلامية لدى لقائه بوتين واردوغان تبرهن على قوة ايران

مخبر: مواقف قائد الثورة الاسلامية لدى لقائه بوتين واردوغان تبرهن على قوة ايران
الجمعة ٢٢ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٦:٤٧ بتوقيت غرينتش

تطرق النائب الاول للرئيس الايراني محمد مخبر الى ذكاء وفطنة قائد الثورة الاسلامية سماحة آية الله العظمى السيد علي الخامنئي وبرهن على قوة ايران عبر المواقف التي أطلقها القائد لدى استقباله للرئيسين الروسي والتركي.

العالم - ايران

جاء ذلك في الكلمة التي القاها امس الخميس خلال اختتام مراسم "الابداع وتطور ايران"، مشيرا الى أن الشعوب كانت محور كل المهمات التي قام بها الانبياء والمصلحون على مر التاريخ.

واعتبر " مخبر " الامام الخميني طاب ثراه المصلح الحقيقي الذي استطاع بالاتكال على الله ودعم الشعب الايراني الاطاحة بالنظام الطاغوتي المنحرف، موضحا ان اهداف الامام الراحل انما تحققت بفضل وجود هذا الشعب في الساحة.

وأشار النائب الاول لرئيس الجمهورية الى قوة ايران وعظمتها في الوقت الحاضر وخاصة في مجالي الدبلوماسية والسياسة الخارجية، مؤكدا أن ايران بلغت اليوم مرحلة لايستطيع كبار ساسة العالم والقوى العالمية اتخاذ أي قرار بخصوص المنطقة دون ارجوع اليها بحيث ان قراراتهم لن تدخل حيز التنفيذ مالم تتطابق مع وجهات نظر ايران.

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