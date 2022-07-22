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إخماد حريق بالكرادة في بغداد

إخماد حريق بالكرادة في بغداد
الجمعة ٢٢ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٧:١٩ بتوقيت غرينتش

تمكنت فرق الدفاع المدني العراقية، من اخماد حريقا في الكرادة وسط بغداد.

العالم - العراق

وذكرت المديرية في بيان، أن"فرق الدفاع المدني أخمدت حريقاً اندلع داخل دار متخذ كمخزن للأجهزة الكهربائية الخاصة بالطباعة بمساحة 300 متر بمنطقة الكرادة في بغداد في ساعات الفجر الأول من هذا اليوم الجمعة بإشراف مدير عام الدفاع المدني اللواء كاظم سلمان بوهان".

وأضافت أن"فرق الدفاع المدني طوقت النيران وأبعدت خطر انتشار الحريق إلى الدور السكنية المجاورة لموقع الحادث بعد أن اضطرت الى إخلائها من ساكنيها تحسباً لإمتداد الحريق إليها ومن أجل تعجيل السيطرة زج الدفاع المدني بعجلة (الشفل) من أجل اقتحام المنزل وعزل الأنقاض التي أعاقت عمل فرق الإطفاء".

وتابعت أنه"تم فتح تحقيق واستدعاء خبير الأدلة الجنائية لتحديد أسباب اندلاع الحريق داخل الدار المخالف لتعليمات السلامة الصادرة من مديرية الدفاع المدني".

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