نقيب محرري الصحافة اللبنانية: نؤيد خطوة "الوكالة الوطنية" بإعلان الإضراب المفتوح

العالم-لبنان

واعتبر القصيفي، "أن مطالب هؤلاء محقة ويجب أن تتحقق، نظرا للدور الكبير الذي تضطلع به الوكالة بفضل جهودهم وتفانيهم في العمل، ونجاحهم في جعلها المصدر الرئيس للأخبار في لبنان، حتى باتت مرجعا لوسائل الاعلام اللبنانية، العربية والدولية على تنوعها. وذلك على الرغم من ضعف الامكانات ومحدوديتها".

وحث القصيفي "المسؤولين المعنيين على المسارعة لمعالجة اسباب اضراب الوكالة الوطنية للاعلام وإيجاد الحلول المناسبة، لتستأنف نشاطها الذي يغطي كل مساحة الوطن من دون تمييز".

وأشار الى "ان العاملات والعاملين في الوكالة هم زملاؤنا، واخوتنا. وهم مميزون بتفانيهم واخلاصهم لعملهم، وأن التعامل مع قضيتهم يجب أن يتم بالمستوى نفسه من التميز من قبل المعنيين".