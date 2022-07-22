العالم-الاحتلال

وزعم لابيد لقد أطلع ولي العهد على لقاءاته مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، وناقش معه توثيق التعاون بين الجانبين في مختلف المجالات.

واشار لابيد إلى أنه تحدث (الخميس) مع ولي العهد ورئيس وزراء البحرين الأمير سلمان بن حمد آل خليفة"، وبحث معه توثيق العلاقات بين الطرفين.

وذكرت وكالة أنباء البحرين الرسمية بأنه جرى خلال الاتصال "التأكيد على أهمية تعزيز مسار العلاقات الثنائية بين البحرين و"إسرائيل"، وتنمية أوجه التعاون والتنسيق المشترك في مختلف المجالات".

وأوضحت:" أن الاتصال ناقش المواضيع ذات الاهتمام المتبادل وأبرز القضايا على الساحتين الإقليمية والدولية، واستعراض أوجه التعاون المشترك".

يذكر أن البحرين وقعت اتفاقية لتطبيع العلاقات مع الكيان المحتل، منتصف أيلول/سبتمبر 2020، في البيت الأبيض، وبرعاية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب (2017-2021).