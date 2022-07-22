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رئيسي يزور محافظة المركزية

رئيسي يزور محافظة المركزية
الجمعة ٢٢ يوليو ٢٠٢٢ - ١٠:٠٦ بتوقيت غرينتش

ضمن زياراته التفقدية للمحافظات والمدن والقرى الايرانية زار الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي اليوم الجمعة محافظة المركزية (وسط).

العالم - ايران

ولدى وصوله مطار مدينة اراك مركز محافظة المركزية ان كل واحدة من الصناعات التي تتميز بها محافظة المركزية تشكل رمزا للإعتماد على الذات.

وأكد رئيسي أن المحافظة تمتلك امكانيات هائلة للغاية مما يجعلها قطبا صناعيا في البلاد.

ويتضمن جدول أعمال زيارة رئيسي الى محافظة المركزية التي تستمر يوما واحدا، اجراء لقاءات شعبية مع عامة أهالي المحافظة ومع النخب وحضور اجتماع المجلس الإداري للمحافظة، وعقد مؤتمر صحفي.

ويرافق الرئيس في هذه الزيارة، وفد من أعضاء مجلس الوزراء يتضمن كلا من وزراء الداخلية، والصناعة والتعدين والتجارة، ورئيس المنظمة الوطنية للطاقة النووية، ووزير الجهاد الزراعي، ووزير التعاون بالوكالة، ورئيس منظمة حماية البيئة، ونائب رئيس الجمهورية للشؤون البرلمانية، ورئيس منظمة التخطيط والميزانية، ووزير التربية والتعليم، ووزير الطرق والتنمية الحضرية، ووزير الطاقة، ونائبة رئيس الجمهورية لشؤون المرأة والأسرة.

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