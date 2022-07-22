مجلس الشورى الیمنی يدين استمرار القرصنة البحرية على سفن الوقود

العالم - الیمن

واستنكر المجلس في بيان صادر عنه ، إصرار تحالف العدوان في إمعان سياسة الحصار والتجويع الممنهجة بحق الشعب اليمني وعرقلة وصول سفن المشتقات النفطية التي زادت من معاناة الشعب الإنسانية.

واستهجن بيان المجلس، عدم التزام تحالف العدوان ببنود الهدنة المعلنة واستمراره في فرض قيود على السفن النفطية بهدف خنق الشعب وزيادة كلفة أسعار المشتقات النفطية .. مؤكداً أن منع دخول سفن الوقود رغم تفتيشها وحصولها على تصاريح أممية، جريمة تتنافى مع الأعراف والمواثيق والقوانين الدولية والإنسانية.

وأكد مجلس الشورى، أهمية الالتزام ببنود الهدنة والعمل على إنهاء العراقيل التي يحاول تحالف العدوان من خلالها الالتفاف والتنصل عن تنفيذها .. معتبراً الهدنة في ظل الأعمال العدوانية المتكررة من قبل التحالف، مجرد دعاية إعلامية.

وحمّل المجلس، دول تحالف العدوان والأمم المتحدة المسؤولية الكاملة عن المعاناة الإنسانية والخسائر المترتبة على استمرار احتجاز سفن المشتقات النفطية وارتفاع كلفتها وانعكاساتها السلبية على المواطن في شتى مناحي الحياة.

ودعا البيان، أحرار وشعوب العالم إلى التضامن والوقوف مع الشعب اليمني والضغط باتجاه إيقاف العدوان ورفع الحصار وفتح مطار صنعاء الدولي والموانئ والطرق والسماح بدخول السفن دون عوائق.

وطالب بيان مجلس الشورى، الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص بعدم تجاهل النداءات الإنسانية المتكررة والاضطلاع بمسؤولياتهم وإلزام تحالف العدوان بالتقيد ببنود الهدنة والامتثال للاتفاقيات والقوانين التي تجرّم أعمال القرصنة البحرية.