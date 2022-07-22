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أدوات مدرسية مفخخة في عدن

الجمعة ٢٢ يوليو ٢٠٢٢ - ١٢:١٥ بتوقيت غرينتش

حذر نشطاء وتربيون من خطر كبير ينتظر الطلاب في عدن ويستهدفهم ويستهدف اخلاقهم.

العالم- اليمن

وحذر النشطاء من انتشار ادوات مدرسية مع قدوم العام الدراسي تحتوي صورا مخلة بالأداب العامة ومخالفة للقيم الإسلامية وذلك بسبب غياب الرقابة والفوضى التي تشهدها عدن والمناطق المحتلة في ضل تواجد قوى الغزو والاحتلال.

وقال النشطاء ان ادوات مدرسية عليها صور مخله بالاداب مثل الاستيكرات "والكراسات والحقائب المدرسية بما فيها الطوابع" التي عليها صورة بن تن التي يجلس فيها إلى جوار صديقته الحامل.

واضاف النشطاء ان هذا الامر الخطير الذي يستهدف النشئ هي جزء من مخططات العدوان التي تستهدف المجتمع اليمني وافساد اخلاقة وفي المقام الاول طلاب المدارس.

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