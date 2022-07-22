العلاقات الإيرانية السعودية، هل نضجت الأمور؟..الكيان يسحب الجنسية من أصحاب الارض المحتلة

العالم - بانوراما

واضاف أن ايران ابلغت السعودية استعدادها لمواصلة الحوار على المستوى السياسي لاعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، كاشفا عن ان الامارات والكويت سترسلان سفيريهما الى طهران قريبا.

وفي ملف بانوراما الثاني نتناول: ما قضت به المحكمة العليا في كيان الاحتلال الاسرائيلي بسحب الجنسية ممن يرتكبون افعالا تمثل وفقا لقرار المحكمة انتهاكا للثقة لدى سلطات تل أبيب مثل الارهاب او التجسس او الخيانة.

واثار القرار غضب منظمات انسانية مدافعة عن الحقوق المدنية حيث اعتبرته يجافي المساواة، وسيستخدم ضد عرب ثمانية واربعين حصريا.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.