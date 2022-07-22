خطيب جمعة طهران: على أميرکا مغادرة المنطقة قبل تكرار تجربة افغانستان

العالم- ايران

وأشار حجة الاسلام ابو ترابي في خطبة صلاة جمعة طهران اليوم الى التطورات التي شهدتها منطقة غرب آسيا وقال: ان ايران تحولت اليوم الى محور المنطقة حيث أن الاجتماعات الثنائية بين روسيا وتركيا والثلاثية في طهران واللقاءات المهمة للغاية وأخيرا توجيهات قائد الثورة الاسلامية في شرح الاوضاع السياسية في المنطقة والعالم الاسلامي حملت رسائل الى شعوب المنطقة والعالم بأن الأخير على موعد مع تنامي قوة عظمى.

وشدد على أن عالم اليوم يواجه في الوقت الحالي تطورات جدية قائلا: ان الالفية الثالثة ستكون دون شك ألفية آسيا وتؤدي ايران في ذلك دورا أساسيا ومصيريا في منطقة جنوب غرب آسيا.

وتطرق "ابو ترابي فرد" الى خطاب قائد الثورة الاسلامية لدى استقباله الرئيس التركي وتأكيد سماحته على عدة امور الاول الحدود بين ايران وتركيا هي حدود ايران وأمن تركيا يعتبر أمنها أيضا.

وتابع قائلا: ان القائد اعتبر قوة ايران طوال 4 عقود مصدرا لقوة الشعوب الاسلامية وخاصة تركيا وما نتوقعه من الاخيرة هو ان تكون الحدود بين سوريا وتركيا هاجس الاخيرة وتهتم بها.

وشدد قائد الثورة الاسلامية في هذا اللقاء على أن تبدي حساسية خاصة ازاء التطورات الاقليمية ولن تسمح ان يتعرض الأمن والسلام واقتدار شعوب المنطقة التي يعود تاريخها الى آلاف الاعوام الى الخطر.

واضاف خطيب جمعة طهران المؤقت قائلا: ان قائد الثورة الاسلامية أشار لدى استقباله الرؤساء المشاركين في القمة الثلاثية التي عقدت في طهران، الى التواجد الاميركي بجانب الفرات وتصريحات الرئيس التركي بأن دعم أميركا وحلفاءها للارهاب أدى الى زعزعة الامن في تركيا، ومن اجل عودة الامن الى المنطقة يجب ان نتخلص من التواجد الاميركي.

واشار الى الحوارات الفاعلة التي اجرتها ايران مع الدول الاسلامية في مختلف المجالات الاقتصادية والسياسية وعلاقاتها مع هذه الدول، مؤكدا أنها تعتبر قوة وعزة واقتدار الشعوب الاسلامية قوتها وعزتها واقتدارها.