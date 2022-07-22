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الأعرجي يؤكد اتخاذ إجراءات مهمة ردا على القصف التركي لدهوك

الأعرجي يؤكد اتخاذ إجراءات مهمة ردا على القصف التركي لدهوك
الجمعة ٢٢ يوليو ٢٠٢٢ - ٠١:٢١ بتوقيت غرينتش

أكد مستشار الأمن القومي في العراق، قاسم الأعرجي، اليوم الجمعة، أن الحكومة اتخذت إجراءات وصفها بـ "المهمة" ردَّاً على القصف التركي في دهوك، داعياً الشعب العراقي إلى ضبط النفس.

العالم - العراق

وقال الأعرجي في مؤتمر: "قبل يومين حصلت جريمة من قبل القوات التركية بقصف مكان ومصيف سياحي، ذهب ضحيته العديد من الشهداء والجرحى، 9 شهداء و31 جريحاً من الأبرياء".

وأضاف، أن "الحكومة اتخذت عددا من الإجراءات المهمة والجيدة، منها تقديم شكوى لمجلس الأمن والأمم المتحدة، واستدعاء القائم بالأعمال العراقي من أنقرة للتشاور، وتسليم السفير التركي مذكرة احتجاج".

وأكمل: "تم عقد اجتماع للقوى الوطنية يوم أمس في مكتب رئيس الوزراء، وتمت مناقشة هذه المواضيع، واتخاذ الموقف الوطني الموحد، وهنا أحيي التضامن الكبير بين القوى السياسية والأحزاب والشعب العراقي، وكل منظمات المجتمع المدني التي تضامنت مع عوائل الضحايا، ودفاعا عن الحق العراقي، ومنعا لتكرار الاعتداءات وقتل المواطنين بهذه الطريقة".

وتابع قائلاً: "وبنفس الوقت، نطالب أبناء الشعب بضبط النفس والهدوء، وعدم الانجرار وراء دعوات البعض".

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